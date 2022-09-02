Вперше з початку війни українці купують валюти більше, ніж продають

Таким чином, в серпні українці вперше з початку війни більше купували валюти, ніж продавали.

Всього з початку 2022 року населення продало валюти на 8 909,1 млн доларів і купило на 8 358,8 млн доларів. Чистий продаж склав 550,3 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України з 21 липня дозволив банкам продавати населенню безготівкову валюту за умови розміщення на депозит на термін більше трьох місяців.

Дані показують, що за серпень населення купило безготівкової валюти на 127,5 млн доларів.