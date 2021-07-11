Вперше в історії: у Німеччині оголосили надзвичайну ситуацію через кібератаки

У регіоні сервери місцевої адміністрації не можуть відновити роботу через атаку на комп'ютерну систему. В результаті влада округу, населення якого становить близько 157 тисяч осіб, більше не може проводити соціальні виплати.

"Ми практично повністю паралізовані - і так триватиме протягом найближчого тижня", - заявив речник місцевої влади.

Режим надзвичайної ситуації оголошено для того, щоб мати можливість швидше реагувати, пояснив представник округу. Федеральне управління з інформаційної безпеки каже, що його фахівці перебувають на місці події.

Фахівці підозрюють, що тут йдеться про випадок шантажу. Зазвичай у таких випадках зловмисники шифрують дані, які дешифрують тільки після сплати необхідної суми.