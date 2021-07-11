RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Вперше в історії: у Німеччині оголосили надзвичайну ситуацію через кібератаки

Автор: Анастасія Рокитна

Вперше в Німеччині хакерська атака призвела до оголошення режиму надзвичайної ситуації. Його ввела влада району Ангальт-Біттерфельд у федеральній землі Саксонія-Ангальт.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Deutsche Welle.

У регіоні сервери місцевої адміністрації не можуть відновити роботу через атаку на комп'ютерну систему. В результаті влада округу, населення якого становить близько 157 тисяч осіб, більше не може проводити соціальні виплати.

"Ми практично повністю паралізовані - і так триватиме протягом найближчого тижня", - заявив речник місцевої влади.

Режим надзвичайної ситуації оголошено для того, щоб мати можливість швидше реагувати, пояснив представник округу. Федеральне управління з інформаційної безпеки каже, що його фахівці перебувають на місці події.

Фахівці підозрюють, що тут йдеться про випадок шантажу. Зазвичай у таких випадках зловмисники шифрують дані, які дешифрують тільки після сплати необхідної суми.

Нагадаємо, у березні на комп'ютери депутатів Бундестагу здійснили кібератаку. Підозрюють хакерів з Росії.

Також у березні шість федеральних земель Німеччини зазнали кібератаки.

Читайте РБК-Україна в Google News
Германиякібератаканадзвичайні ситуації