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На комп'ютери депутатів Бундестагу здійснили кібератаку. Підозрюють хакерів з Росії

Новость на русском → Берлін, П'ятниця 26 березня 2021 15:49
На комп'ютери депутатів Бундестагу здійснили кібератаку. Підозрюють хакерів з Росії Фото: хакер (freepik)
Автор: РБК-Україна

Хакери намагалися зламати комп'ютери семи депутатів німецького Бундестагу і 31 депутата регіональних парламентів. Також від дій хакерів постраждали політичні активісти в Гамбурзі та Бремені.

Про це повідомляє Der Spiegel.

Атаці піддалися переважно члени керівних партій - Християнсько-демократичного союзу, Християнсько-соціального союзу", Соціал-демократичної партії Німеччини. Була витік даних, поки не встановлено.

Німецькі парламентарі отримали фішингові повідомлення зі шкідливими посиланнями електронною поштою. Інших подробиць не наводиться.

За даними журналу, за атакою може стояти угруповання Ghostwriter. У статті стверджується, що вона нібито може мати зв'язки з Росією і ГРУ.

Нагадаємо, в грудні на США була здійснена серія кібератак. зокрема, хакери зламали Міністерство внутрішньої безпеки та управління з комунікацій та інформації. Хакерам вдалося обійти засоби захисту і аутентифікації від Microsoft.

Пізніше в Microsoft заявили про докази причетності до масштабних кібератак на держоргани США російських хакерів.

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