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В Україні ще одна АЕС відключила енергоблок: у чому причина

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Запоріжжя, Вівторок 25 січня 2022 13:50
В Україні ще одна АЕС відключила енергоблок: у чому причина Фото: в Україні ще одна АЕС відключила енергоблок (npp.zp)
Автор: Анастасія Рокитна

На Запорізькій АЕС відключили від мережі четвертий енергоблок. Це заплановане відключення.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу АЕС.

За планом роботи триватимуть до 07:00 27 січня, після чого енергоблок буде підключено до енергосистеми.

"Згідно поданої заявки 25 січня 2022 року планується відключення від енергосистеми енергоблока №4 Запорізької АЕС для усунення газової нещільності турбогенератора", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в даний час в роботі знаходяться 6 енергоблоків Запорізької АЕС.

Радіаційний фон в районі розташування Запорізької АЕС і в санітарно-захисній зоні - 8-12 мікрорентген на годину, що відповідає природному радіаційному фону.

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