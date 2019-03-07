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Уперше за 28 років корупціонери відповідатимуть за законом, - Тимошенко

Новини » Вибори 2019    07.03.2019 - 15:39
Уперше за 28 років корупціонери відповідатимуть за законом, - Тимошенко
Фото: Юлія Тимошенко (ba.org.ua)

Тимошенко наголосила на необхідності покарання за корупційні оборудки в армії

Уперше за 28 років корупціонери відповідатимуть за законом. Про це заявила кандидат на пост президента України Юлія Тимошенко на прес-конференції 7 березня у Києві.

"Я хочу попередити всіх, без винятку, хто сьогодні займається корупцією і її очолює, – від чинного президента та його оточення до всіх, хто залучений в корупційних пірамідах, – ви перший раз за 28 років будете реально відповідати за найсуворішим законом", – запевнила вона.

Особливо лідер "Батьківщини" наголосила на необхідності покарання за корупційні оборудки в армії: "Той, хто заробив хоч одну копійку на війні, на біді – сидітиме довічно! Ніхто нас в цьому не зупинить".

На думку Тимошенко, чинний глава держави "у 2018 році частину своїх статків, свої гроші давав під відсотки власній воюючій країні", і це, за її словами, йому також не минеться.

Вона попередила, що знає усіх поіменно, "хто відбудовував фінансову піраміду в НБУ та Міністерстві фінансів і отримував від махінацій небачені відсотки". Їм доведеться постати перед законом, додала політик.

Початком відповідальності за "тарифну вакханалію" лідер "Батьківщини" назвала рішення суду про необґрунтованість та незаконність підвищення цін на газ для населення.

Тимошенко нагадала, що НКРЕКП, яка встановлює тарифи, формує своїм указом саме президент: він призначає членів комісії і звільняє їх. Тож Порошенко особисто контролює тарифоутворення, переконана голова партії.

"Президент персонально несе відповідальність за всю тарифну корупцію, тарифну несправедливість, яка відбувалася 5 років. І він за це персонально відповідатиме", – запевнила кандидат у президенти.

Новий президент негайно змінить склад НКРЕКП і, як наслідок, будуть встановлені обґрунтовані та справедливі тарифи для населення, зауважила політик.

"Спуску не буде нікому. Навіть не сподівайтеся! Ви точно знаєте, що зі мною ніколи не могли домовитися, тому що  для мене первинне – це розвиток країни та добробут нашого народу. І все, що ви взяли, – у багатократно більшому розмірі ви повернете народу. І, до речі, ні вилетіти, ні виїхати, ні виповзти з країни ми вам не дамо!", – підсумувала Тимошенко.

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