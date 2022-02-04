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Вперше з 2014 року. Україна мобілізувала найвищий рівень підтримки, - МЗС

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Київ, П'ятниця 04 лютого 2022 10:59
Вперше з 2014 року. Україна мобілізувала найвищий рівень підтримки, - МЗС Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні мобілізувала найвищий рівень міжнародної підтримки задля стримування РФ від подальшої агресії. Та зазначив, що Росія "залишилася зі своїми погрозами та військами наодинці".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу МЗС під час брифінгу.

"Україна є активним учасником міжнародної політики і це один з ключових моментів зовнішньополітичної діяльності України та один із способів стримування російської агресії. Топ-візити (іноземних чиновників - ред.) серйозно зменшують безпекові виклики та сплутують карти Кремлю", - зазначив Кулеба.

Міністр підкреслив, те, що відбувається в Україні, є надзвичайно важливим для всього світу.

"Тому, коли нам хтось загрожує, світові лідери їдуть до нас і стоять з нами пліч-о-пліч і ухвалюють рішення, які підкріплюють ці візити практичною допомогою. Можливо, керівництво РФ розраховувало, що Україну залишать наодинці, а все навпаки - на самоті залишилася Росія зі своїми військами та погрозами. Нам удалося мобілізувати найбільшу підтримку проти агресії РФ з 2014 року", - зауважив Кулеба.

Нагадаємо, вчора президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган з офіційним візитом відвідав Україну, під час якого було підписано угоду про зону вільної торгівлі між країнами.

Також стало відомо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц в середині лютого відвідає Київ.

Крім цього президент Франції Еммануель Макрон планує приїхати в Україну.

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