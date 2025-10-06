ua en ru
Главная » Новости » В мире

Впервые за всю историю: Трамп анонсировал масштабное строительство кораблей и подлодок

Соединенные Штаты, Понедельник 06 октября 2025 01:29
Впервые за всю историю: Трамп анонсировал масштабное строительство кораблей и подлодок Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Соединенные Штаты опережают другие страны в сфере подводных лодок на 25 лет.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление лидера перед солдатами Военно-морских сил США.

"Никто даже близко не стоит. Никто не может с нами сравниться", - сказал глава государства, обращаясь к военнослужащим.

Он также сообщил о запуске создания новой подводной лодки класса "Вирджиния" в декабре этого года и анонсировал увеличение производства американских военных кораблей

"У нас будет построено больше замечательных кораблей, чем когда-либо за всю историю ВМС", - сказал Трамп.

Дальнобойные ракеты для Украины

На днях СМИ сообщили, что Дональд Трамп может отменить запрет для Украины на удары дальнобойным оружием по территории России.

Также администрация президента США может рассмотреть возможность передачи Киеву дальнобойных ракет Tomahawk.

В то же время, эксперты скептически оценивают вероятность передачи Украине ракет этого типа из-за ограниченности арсеналов и риска существенного обострения боевых действий.

Российский диктатор Владимир Путин предупредил, что передача Украине ракет Tomahawk разрушит отношения Москвы с Вашингтоном.

