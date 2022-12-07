Впервые за три недели. Игнат рассказал подробности атаки РФ по Украине дронами

Россия впервые за последние три недели применила иранские дроны-камикадзе для ударов по Украине. Украинские военные считают - это очередной пример того, что оккупанты не использовали их все это время, не из-за морозов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире телеканала " Київ ".

"Противник применил дроны-камикадзе, впервые за три недели. Это Shahed-136, 14 БПЛА этого типа было уничтожено. Мороз не влияет на их работу, как видим, сегодня ночью их применили", - сказал он.

Как сообщалось, за прошедшие сутки ВСУ сбили 17 вражеских беспилотников. Из них 14 иранских дронов-камикадзе типа Shahed.

В частности, российские войска ночью атаковали Днепропетровскую область 8 дронами типа Shahed-136. Защитники сбили все вражеские беспилотники.

Напомним, буквально вчера Игнат во время брифинга рассказал, что Россия уже несколько недель не использует для ударов по Украине иранские дроны-камикадзе. По предположению военных, это связано не столько с морозами, сколько с окончанием партии снабжения дронами из Ирана.

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