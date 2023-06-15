Впервые за семь лет. В Брюсселе проходит заседание министров обороны в Комиссии Украина-НАТО

В Брюсселе проходит встреча министров обороны в Комиссии Украина-НАТО. Это первое заседание за последние семь лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра обороны Украины Алексея Резникова.

"В эти минуты я имею честь присутствовать на заседании министров обороны Комиссии Украина-НАТО. Предыдущее собрание в таком формате состоялось ровно семь лет назад в этот день, 15 июня 2016 года. Нам удалось преодолеть определенные барьеры и возродить формат", - пишет Резников.

По словам министра обороны, диалог министров стран-НАТО даст толчок политическим, военным и бюрократическим механизмам, существующим в рамках партнерства Украины и Североатлантического Альянса.

Саммит в Вильнюсе

Саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля.

По словам министра иностранных дел Дмитрий Кулеба, Украина ожидает получить "четкий график вступления" после саммита. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что нашей стране нужны четкие гарантии безопасности от Запада, которые будут зафиксированы на бумаге. Таким образом, Украина планирует получить гарантии от Североатлантического Альянса до того момента, пока она не станет его полноправным членом.

Согласно данным CNN, президент Соединенных Штатов Джо Байден и его команда находятся в разгаре переговоров, пытаясь убедить союзников поддержать вступление Украины в НАТО.