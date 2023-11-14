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Байден назвал цель встречи с Си Цзиньпином

Вашингтон, Вторник 14 ноября 2023 20:51
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Байден назвал цель встречи с Си Цзиньпином Фото: Джо Байден, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден рассчитывает наладить коммуникацию с Китаем по итогам встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как сообщает РБК-Украина, заявление Байдена приводит Reuters.

Байден отметил, что целью переговоров с Си Цзиньпином, которые состоятся завтра, 15 ноября, является возобновление нормального общения между двумя государствами, включая контакты между военными.

Американский лидер добавил, что он пытается изменить отношения США с Китаем к лучшему после периода напряженности.

Встреча Байдена и Си Цзиньпина

Напомним, завтра, 15 ноября, президент США Джо Байден встретится с лидером КНР Си Цзиньпином в Сан-Франциско.

Эта встреча пройдет на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

По информации Reuters, на встрече лидеры будут обсуждать вторжение РФ в Украину, связи Северной Кореи с Россией, развитие искусственного интеллекта и не только.

При этом в Белом доме отмечали, что ожидают от встречи конкретных результатов и надеются увидеть прогресс в восстановлении военных связей с КНР.

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Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Китай Си Цзиньпинь
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