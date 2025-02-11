В НАТО назвали ожидания от предстоящей встречи в формате "Рамштайн"
Министры обороны стран НАТО в ближайшие несколько дней будут обсуждать поддержку Украины в войне с Россией. Это, в частности, произойдет во время заседания в формате "Рамштайн".
Как передает РБК-Украина, об этом журналистам на условиях анонимности заявил представитель структур НАТО.
Он напомнил, что 13 февраля пройдет встреча министров обороны стран НАТО, чтобы обсудить ряд тем, которые связаны с обеспечением безопасности Альянса.
По его словам, одним из главных вопросов являются расходы на оборону. Сейчас в НАТО работают над согласованием новых амбициозных целевых показателей для союзников, которые будут иметь ключевое значение для обеспечения наличия у стран Альянса необходимых людей и оборудования для сдерживания и защиты. Достижение этих целей потребует от многих союзников по НАТО значительно больших инвестиций.
"Министры также планируют обсудить нашу постоянную поддержку Украины, в том числе на заседании Совета НАТО-Украина, где к министрам НАТО присоединятся министр обороны Украины Рустем Умеров и Верховный представитель ЕС Кайя Каллас", - подчеркнул представитель структур НАТО.
Он обратил внимание, что 12 февраля под председательством Британии пройдет встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). С 2022 года страны Альянса предоставляют Украине беспрецедентную поддержку. Они предоставили украинским солдатам 99% всей военной помощи.
"Недавно созданное в Висбадене командование НАТО для поддержки Украины находится в авангарде координации этих - и будущих - взносов", - отметил он.
Чиновник НАТО добавил, что в ходе встреч в Брюсселе министры обороны стран НАТО обменяются мнениями по другим важным вопросам. Они будут обсуждать защиту подводной инфраструктуры и текущие миссии под руководством НАТО, в том числе миссию Сил для Косово (KFOR).
В свою очередь и.о. спикера НАТО Эллисон Харт напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году страны Альянса пообещали Украине военную помощь на 40 млрд евро в 2024 году.
"В докладе, представленном союзникам перед встречей министров обороны НАТО, которая состоится в четверг, генеральный секретарь (Марк Рютте - ред.) подтвердил, что союзники превысили это обязательство, предоставив Украине в 2024 году более 50 миллиардов евро помощи в сфере безопасности. Более половины этой суммы поступило от европейских союзников и Канады", - уточнил он.
Новый "Рамштайн"
Напомним, встреча в формате "Рамштайн" впервые пройдет под председательством Британии. Ранее на таких мероприятиях председательствовали США.
Примечательно, что новый министр обороны США Пит Хегсет будет принимать участие во встрече Контактной группы по обороне Украины. Но, по данным WP, он не будет объявлять новую военную помощь для украинских солдат.
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