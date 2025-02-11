В НАТО назвали ожидания от предстоящей встречи в формате "Рамштайн"

Министры обороны стран НАТО в ближайшие несколько дней будут обсуждать поддержку Украины в войне с Россией. Это, в частности, произойдет во время заседания в формате "Рамштайн".

Как передает РБК-Украина , об этом журналистам на условиях анонимности заявил представитель структур НАТО.

Он напомнил, что 13 февраля пройдет встреча министров обороны стран НАТО, чтобы обсудить ряд тем, которые связаны с обеспечением безопасности Альянса.

По его словам, одним из главных вопросов являются расходы на оборону. Сейчас в НАТО работают над согласованием новых амбициозных целевых показателей для союзников, которые будут иметь ключевое значение для обеспечения наличия у стран Альянса необходимых людей и оборудования для сдерживания и защиты. Достижение этих целей потребует от многих союзников по НАТО значительно больших инвестиций.

"Министры также планируют обсудить нашу постоянную поддержку Украины, в том числе на заседании Совета НАТО-Украина, где к министрам НАТО присоединятся министр обороны Украины Рустем Умеров и Верховный представитель ЕС Кайя Каллас", - подчеркнул представитель структур НАТО.

Он обратил внимание, что 12 февраля под председательством Британии пройдет встреча Контактной группы по обороне Украины (формат "Рамштайн"). С 2022 года страны Альянса предоставляют Украине беспрецедентную поддержку. Они предоставили украинским солдатам 99% всей военной помощи.

"Недавно созданное в Висбадене командование НАТО для поддержки Украины находится в авангарде координации этих - и будущих - взносов", - отметил он.

Чиновник НАТО добавил, что в ходе встреч в Брюсселе министры обороны стран НАТО обменяются мнениями по другим важным вопросам. Они будут обсуждать защиту подводной инфраструктуры и текущие миссии под руководством НАТО, в том числе миссию Сил для Косово (KFOR).

В свою очередь и.о. спикера НАТО Эллисон Харт напомнил, что на саммите НАТО в Вашингтоне в прошлом году страны Альянса пообещали Украине военную помощь на 40 млрд евро в 2024 году.

"В докладе, представленном союзникам перед встречей министров обороны НАТО, которая состоится в четверг, генеральный секретарь (Марк Рютте - ред.) подтвердил, что союзники превысили это обязательство, предоставив Украине в 2024 году более 50 миллиардов евро помощи в сфере безопасности. Более половины этой суммы поступило от европейских союзников и Канады", - уточнил он.