Впервые с апреля РФ осуществила перевалку нефти вблизи Испании и Африки, - Bloomberg

Российскую нефть перегрузили между танкерами вблизи испанского анклава. Это произошло впервые после четырехмесячного перерыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Судно Tiburon, на прошлой неделе собрало около 100 000 метрических тонн нефти марки Urals. Первоначально эта нефть была загружена

в балтийском порту Усть-Луга на судно аналогичного размера Lucia.

Эта перевалка, первая с начала апреля, возродила логистическую операцию, которую использовали для цепочки поставок нефти из РФ после введения санкций.

Куда теперь направляются танкеры

Сейчас Tiburon плывет к египетскому Суэцкому каналу, но не показывает конечного пункта назначения. Основные азиатские покупатели находятся в Китае и Индии.

Lucia возвращается в сторону Балтийского моря. Lucia была построена в 2003 году, а Tiburon двумя годами позже, а это означает, что оба танкера относительно старые.

Какая ситуация с российской нефтью

В декабре 2022 года Европейский Союз ввел эмбарго на импорт нефти с территории РФ. Страны "Большой семерки" и Австралия ввели ценовой потолок на уровне 60 долларов за баррель для российской нефти.

Издание Spiegel сообщало, что российская нефть продолжает поступать в страны ЕС, несмотря на эмбарго как нефтепродукты из третьих стран, особенно Индии.

Месяц назад сообщалось, что российскую нефть перестали перегружать между танкерами вблизи Сеуты (испанский анклав в Северной Африке). На это повлияли ограничения ЕС.