Впервые в истории. ЮНЕСКО приняло важное решение по зданию Госпрома в Харькове

Комитет ЮНЕСКО по защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта принял историческое решение по Дому Государственной промышленности в Харькове. Украина стала первой страной, где организация применила механизм ad hoc monitoring.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрия Лубинца.