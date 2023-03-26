Впервые в истории. Украинские каратисты завоевали "золото" на ЧЕ по командному кумите

Сегодня, 26 марта, украинские каратисты впервые в истории сборной добыли в борьбе "золото" на чемпионате Европы, проходящем в испанской Гвадалахаре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

Подопечные главного тренера сборной Украины по карате Николая Сираковского, уступая 0:2 в финале против сборной Франции, сумели отыграться.

Судьбу этого противостояния решил бой бронзового призера Токио-2020 Станислава Горуны и Джесси Дакоста, чемпиона Европы-2016 в командном кумите. Украинец победил своего соперника со счетом 8:5 и принес минимальную победу команде в финале - 3:2.

Вместе с опытным каратистом новую страницу в историю, став чемпионами Европы, вписали Валерий Чеботарь, Ризван Талибов, Андрей Заплитный, Андрей Торошанко, Валерий Сонных и Константин Цымбал.

Отметим, что это пятая медаль Украины в мужском командном кумите на чемпионатах Европы. Предыдущие четыре награды, полученные в 2017, 2018, 2021 и 2022 годах, были бронзового сорта.

К тому же это был первый финал в истории выступлений нашей команды на континентальных первенствах, и она свой золотой шанс использовала на сто процентов.

Благодаря "золоту" в командном кумите сборная Украины по каратэ впервые в истории выступлений на Евро получила три высокие награды.

Напомним, Украина завоевала "золото" и "бронзу" в прыжках в высоту на чемпионате Европы.

Мы также сообщали, что на Кубке мира по лыжной акробатике украинец получил "серебро".

Тем временем женская сборная Украины по футзалу завоевала "серебро" чемпионата Европы.

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