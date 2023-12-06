Впервые в истории. США выдвинули обвинения группе военных РФ за военные преступления в Украине

Речь идет о Сурене Сейрановиче Мкртчяну, Дмитрии Буднике и двух россиянах, чьи фамилии США неизвестны. Лишь известно, что их зовут Валерий и Назар.

Их обвиняют в незаконном задержании гражданина США во время вторжения России в Украину. Его допрашивали, жестоко избивали и пытали. Они также угрожали убить жертву и инсценировали казнь.

"Министерство юстиции выдвинуло первые в истории обвинения по уставу США о военных преступлениях четырем связанным с Россией военнослужащим за тяжкие преступления против американского гражданина. Министерство юстиции будет работать столько, сколько потребуется, чтобы добиться ответственности и справедливости за агрессивную войну России", - сказал генеральный прокурор США Меррик Гарланд.

Детали дела

Согласно обвинению, содержащемуся в обвинительном заключении, Мкртчян и Будник были командирами воинских частей Вооруженных Сил России и так называемой "Донецкой Народной Республики", а Валерий и Назар - военнослужащими низшего ранга. Обвиняемые воевали на стороне России против Украины.

В апреле 2022 года Мкртчян и солдаты под его командованием, предположительно, похитили жертву, гражданина США, из его дома в селе Милое Херсонской области на юге Украины и незаконно удерживали его по меньшей мере 10 дней.

Во время похищения Мкртчян, Валерий, Назар и другие бросили обнаженную жертву лицом на землю, связали ей руки за спиной, направили пистолет ей в голову и жестоко избили, в том числе прикладами их оружия. Затем Мкртчян, Валерий, Назар и другие перевезли жертву в импровизированную военную базу.

"Эти обвинения отражают то, что предполагаемые действия обвиняемых являются не только серьезными нарушениями Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, но и нарушением законодательства США", - заявила прокурор США в Восточном округе Джессика Абер.

Обвиняемым грозит максимальное наказание

В обвинительном заключении также утверждается, что Мкртчян и Будник руководили и участвовали по меньшей мере в двух допросах, во время которых четверо обвиняемых и другие лица пытали жертву.

Во время одного из допросов Мкртчян, Валерий и Назар сняли с жертвы одежду и сфотографировали ее. Затем обвиняемые и другие лица жестоко избили жертву, направили оружие ей в затылок и угрожали застрелить ее. Будник угрожал жертве смертью и просил произнести последние слова. Вскоре после этого Назар и другие провели инсценировку казни.

Утверждается, что они повалили жертву на землю, приставили пистолет к затылку, затем слегка сдвинули пистолет и выстрелили прямо мимо головы жертвы.

Обвиняемым предъявлено обвинение в трех военных преступлениях - незаконном задержании, пытках и бесчеловечном обращении - и в одном заговоре с целью совершения военных преступлений. В случае признания виновным каждому из обвиняемых грозит максимальное наказание в виде пожизненного заключения.

Военные преступления РФ в Украине

Во время полномасштабного вторжения в Украину армия РФ регулярно совершает военные преступления. Ряд стран Запада осуждали Кремль за это и пообещали наказать всех причастных к совершению преступлений.

Недавно следственная комиссия Организации Объединенных Наций заявила, что нашла дополнительные доказательства российской военной агрессии и военных преступлений в Украине, включая изнасилование и депортацию детей в РФ.

Президент Владимир Зеленский рассказал, что в настоящее время уже было задокументировано более 110 тысяч нарушений российскими захватчиками законов и обычаев войны на территории Украины.