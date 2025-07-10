Впервые в истории: как Украина чтит сегодня память погибших медиков

В Министерстве здравоохранения рассказали, что сегодня, 10 июля, в Украине впервые отмечают День чествования погибшего медика.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минздрава в Facebook.
"В борьбе за человеческие жизни их не останавливало ничто - остановились их сердца. 10 июля в Украине впервые отмечают День чествования погибшего медика", - отметили в Минздраве.
Уточняется, что такая инициатива была основана в этом году командой награды "Орден Святого Пантелеймона" - чтобы почтить память медицинских работников, погибших во время полномасштабной войны с РФ.
Украинцам объяснили, что речь идет:
"Они днем и ночью боролись за жизнь украинцев. Однако, к сожалению, погибли сами. И таких медработников - сотни", - добавили в министерстве.
В Минздраве рассказали, что по данным "Ордена Святого Пантелеймона", за три года большой войны РФ убила по меньшей мере полтысячи украинских медиков:
"Они стали целью врага на поле боя, в стабилизационных пунктах, в операционных и кабинетах, на улице, дома, на пути к работе", - добавили в ведомстве.
Для того чтобы сохранить память о каждом, "Орден Святого Пантелеймона" реализует проект "Посвіт пам'яті".
В его рамках - при участии Национальной научной медицинской библиотеки Украины и региональных партнеров - осуществляется сбор информации о погибших медицинских работниках.
Исходя из этого граждан, которым известно о погибшем медике (на фронте или в тылу, в гражданском или военном госпитале), призывают присылать соответствующую информацию по электронному адресу: medlib@library.gov.ua
"Обязательно укажите в теме письма: "Посвіт пам'яті", - уточнили в Минздраве.
Согласно информации Министерства здравоохранения, в рамках Дня чествования погибшего медика сегодня, 10 июля:
"Помним. Благодарим. Уважаем. Вечная и светлая память погибшим медицинским работникам", - подытожили в Минздраве.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Киевской области в результате российской атаки дронов погибли супруги - хирург Павел Иванчев и журналистка Татьяна Кулик.
Кроме того, помогая Украине в борьбе против российских захватчиков, на фронте погиб известный волонтер и боевой медик из Великобритании Питер Фуше.
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