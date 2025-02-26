Журналистка Татьяна Кулик вместе с мужем-хирургом погибли из-за атаки дронов в Киевской области

В результате российской атаки дронов в ночь на 26 февраля в Киевской области погибли супруги - хирург Павел Иванчев и журналистка Татьяна Кулик. Вражеский беспилотник попал в их дом в Крюковщине, тот сгорел дотла.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на НМУ та "Укрінформ" .

Что известно о погибших супругах

По сообщению соседей, в момент попадания дрона супруги находились дома. Спасатели ликвидировали пожар на 200 "квадратах" и обнаружили тела пары. Сейчас проводят экспертизы.

52-летний Павел Иванчев работал заведующим кафедрой хирургии №3 Национального медицинского университета имени Богомольца. Занимался хирургией опухолевого происхождения. Он был доктором медицинских и экономических наук, профессором. Павел в соавторстве написал почти 200 научных трудов, а также запатентовал 21 изобретение.

Павел Иванчев (фото: "Вечерний Киев")

Татьяна Кулик была автором и ведущей проекта "Нация непобедимых" в издании "Укринформ" и исполняла обязанности главного редактора Главной редакции мультимедиа агентства. Она входила в Национальный союз журналистов Украины, ранее работала главным редактором редакции и ведущей "Центрального канала", Всемирной службы радиовещания Украины, телеведущей "Суспільного мовлення".

Татьяна стала 98-м работницей медиа, которая погибла в результате вооруженной агрессии РФ, по данным Института массовой информации.

Татьяна Кулик (фото: Instagram/ Татьяна Кулик)

Реакция сообщества на потерю

На гибель супругов уже отреагировали коллеги, друзья и знакомые пары, они выражают свое сочувствие и вспоминают Павла и Татьяну. В комментариях люди отмечают, что гибель супругов, которые были настоящими специалистами в своих сферах, является большой потерей для украинской хирургии и журналистики.

"Большая печаль и ненависть к врагу переполняют сердца всей семьи НМУ", - написал коллектив Университета имени А. Богомольца.

Также о трагедии высказались в "Укринформе".

"Татьяна Кулик была замечательной журналисткой, делала много программ о нашей борьбе и наших героях. Еще вчера мы общались по подготовке интервью Кирилла Буданова. Она навсегда останется в наших сердцах и в нашей памяти. Мы будем мстить за нашу коллегу материалами, которые разоблачают военные преступления агрессора. И, как сказал в этом интервью Буданов, все палачи украинского народа обязательно понесут наказание", - заявил генеральный директор "Укринформа" Сергей Череватый.

О времени и дате похорон пары сообщат позже.