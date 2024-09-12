Тысячи украинских беженцев в стране ЕС теряют жилье: что происходит

Тысячи украинских беженцев в Венгрии теряют жилье после введения новых правил. С 21 августа отменено финансирование размещения людей из западных областей Украины.

Пострадали уже около 3000 беженцев из Украины

Правительство Венгрии издало драконовское решение, отменяющее финансирование государством размещения для беженцев из западной части Украины, из-за чего многие остаются без крова, сообщила международная правозащитная организация Human Rights Watch.

По данным Венгерского Хельсинкского комитета, тесно сотрудничающего с пострадавшими группами, от новых правил уже пострадали около 3000 украинских беженцев, не подпадающих под строгие критерии. Это привело к бездомности и невозможности доступа к социальным услугам в Венгрии, включая медицинское обслуживание и образование, для которых требуется зарегистрированный адрес в Венгрии.

"Венгерское правительство опустилось до нового минимума с этим жестоким законом, выгоняющим на улицы тысячи людей, бежавших от войны в Украине. Европейская комиссия должна использовать все имеющиеся в ее распоряжении инструменты, чтобы заставить Будапешт отменить закон и выполнить свои обязанности как члена ЕС", — сказала старшая исследовательница Human Rights Watch в Европе и Центральной Азии Лидия Галл.

Правозащитники призывают венгерское правительство немедленно отменить постановление.

Фото: Размещение украинских беженцев в Венгрии (gettyimages.com)

В чем суть новых правил для беженцев в Венгрии

Правительство Венгрии в июне 2024 года издало постановление о новых условиях субсидирования жилья для украинских беженцев, которое вступило в силу 21 августа. Решение ограничивает доступ к государственному жилью для украинских беженцев с территорий, которые власти Венгрии счиатют безопасными.

В настоящее время право на бесплатное жилье имеют выходцы из 13 областей Украины. В список не включены западные регионы. Поскольку владельцы жилья больше не получают государственных субсидий на таких беженцев, их просят выселиться. В то же время правительство не предоставляет альтернативных вариантов размещения.

Проживать в субсидированном жилье более двух месяцев имеют право уязвимые категории: беременные, дети до 18 лет с одним родителем, людьми с инвалидностью и старше 65 лет. Но также при условии проживания на территории, пострадавшей от войны.