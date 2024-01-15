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Впервые в истории. Google проложит интернет-кабель из Южной Америки в Австралию

Фото: Google проложит интернет-кабель из Южной Америки в Австралию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Компания Google хочет проложить новый океанический интернет-кабель. Он впервые в истории соединит Южную Америку и Азиатско-Тихоокеанский регион через Тихий океан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Google.

Как отметили в компании, такой подводный кабельный маршрут, длина которого составляет почти 15 тысяч километров, соединит Чили, Французскую Полинезию и Австралию. Проект назвали Humboldt, вероятно, в честь географа Александра фон Гумбольдта.

Фото: маршрут, по которому проложат кабель (cloud.google.com)

В Google подчеркнули, что подобный кабель являлся целью правительства Чили еще с 2016 года. И сейчас компания начинает сотрудничество, чтобы воплотить идею в реальность. 

Стоимость проекта - 400 миллионов долларов. Помимо Google, участие в прокладке подводного кабеля также примут чилийский инфраструктурный фонд Desarrollo País, Office of Posts and Telecommunications of French Polynesia и другие. Кабель хотят установить к 2026 году. 

Напомним, еще в прошлом году стало известно, что китайские телекоммуникационные компании намерены проложить подводный интернет-кабель. Стоимость проекта оценивают в 500 миллионов долларов.

Цель создания такого проекта - конкуренция с похожей инициативой США. Согласно планам, кабель соединит Гонконг с китайской островной провинцией Хайнань, а затем проложит путь в Сингапур, Пакистан, Саудовскую Аравию, Египет и Францию.


 

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