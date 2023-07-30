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Впервые в ВСУ. Минобороны тестирует тактические кроссовки для военных

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Воскресенье 30 июля 2023 16:52
Впервые в ВСУ. Минобороны тестирует тактические кроссовки для военных Фото: украинский военный (Facebook)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины тестирует образцы "тактических кроссовок" для украинских военнослужащих. Уже завершился первый этап испытаний.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Минобороны Украины в Telegram.

Министерству представили свои модели тактических кроссовок более десяти украинских фирм. Они уже прошли первый этап испытаний (тестовое ношение) на удобство и комфорт.

Далее обувь должна пройти техническую спецификацию с учетом рекомендаций и предложений военных, после чего будет утвержден образец-эталон.

"Результатом проделанной работы является принятие на обеспечение ВСУ и Государственной специальной службы транспорта нового предмета вещевого имущества или апгрейд уже существующих", - говорится в сообщении.

Впервые в ВСУ. Минобороны тестирует тактические кроссовки для военныхФото: Минобороны тестирует тактические кроссовки для военных (t.me/ministry_of_defense_ua)

Сейчас военные по нормативам должны обеспечиваться полуботинками, летними берцами / летними ботинками, зимними берцами, казарменными тапочками, утепленными бахилами и резиновыми сапогами.

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