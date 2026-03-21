Впервые за долгое время в Украине не будет отключений света

Отключения электроэнергии в Украине

Напомним, что начиная с осени 2025 года россияне возобновили регулярные атаки на энергетику Украины. Еще более интенсивные обстрелы начались зимой, во время аномальных морозов. Тогда в результате этих событий города около суток, а некоторые и дольше, оставались без света, воды и тепла.

С наступлением весны атаки уменьшились, а ситуация улучшилась. Однако на днях в Украине снова начали вводить графики. Причиной этого стали повреждения россиянами объектов, которые нужны для передачи электроэнергии.

Кстати, сегодня утром, 21 марта, весь Чернигов и даже большая часть области остались без света, поскольку россияне нанесли удар по энергетической инфраструктуре региона.