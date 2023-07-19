Впервые за 40 лет. Американский солдат сбежал в КНДР, его могут держать под стражей

"Этот инцидент может вызвать дипломатическую "головную боль" для Соединенных Штатов, пока они вместе с союзником Южной Кореей пытаются оказать давление на КНДР", - говорится в материале.

Что говорят об этом в американской армии

Армия США идентифицировала солдата, который пересек во вторник демаркационную линию в Северной Корее, как рядового Трэвиса Кинга.

Военные официальные лица США заявляют, что Кинг умышленно и без разрешения пересек границу КНДР во время гражданской поездки по Объединенной зоне безопасности. Это небольшой набор зданий внутри демилитаризованной зоны протяженностью 150 миль (241 км - ред.).

"Мы считаем, что сейчас он находится под стражей в Корейской Народно-Демократической Республике и работаем с нашими коллегами из Корейской народной армии над урегулированием этого инцидента", - заявил официальный представитель вооруженных сил США в Корее полковник Исаак Тейлор.

Что известно о Тревисе Кинге

Кинг - кавалерийский разведчик, который присоединился к вооруженным силам в январе 2021 года. Во время своей ротации в Южной Корее Кинг был направлен в 6-ю эскадрилью.

Официальные лица США не сообщили, как долго Кинг находится в Южной Корее, но в какой-то момент он подвергся дисциплинарному взысканию за нападение и провел 50 дней в следственном изоляторе.

Как Кинг смог бежать в КНДР

В какой-то момент после освобождения его проводили в аэропорт для вылета обратно в Соединенные Штаты.

В аэропорту сопровождающие Кинга не смогли пройти вместе с ним мимо контрольно-пропускного пункта, и в какой-то момент после этого он покинул аэропорт, а затем отправился на экскурсию по Объединенной зоне безопасности. Кинг считается первым американским солдатом, который перешел в КНДР с 1982 года.

Отношения США и КНДР

Страны находятся в откровенно враждебных отношениях. КНДР находится под международными санкциями.

Недавно сообщалось, что Соединенные Штаты после запуска КНДР межконтинентальной баллистической ракеты заявили, что готовы вести переговоры с Северной Кореей по поводу ее ядерной программы.

Однако президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что возможная атака КНДР на его страну с применением ядерного оружия привела бы к уничтожению правящего в Пхеньяне режима.