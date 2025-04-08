Впервые за 4 года: цена на нефть Brent упала ниже 62 долларов за баррель

Причины падения цен на нефть

По мнению профессора Киевского национального университета имени Тараса Шевченко и главы Advanter Group Андрея Длигача, снижение цен на нефть создает серьезные вызовы для российской экономики, которая в значительной степени зависит от нефтегазовых доходов.

Добавим, что на утро 7 апреля падение мировых цен на нефть привело к снижению цены на флагманский российский сорт нефти Urals до 50 долларов за баррель.

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