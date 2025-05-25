Впервые за 26 лет. Украина завоевала "золото" в синхронных прыжках на чемпионате Европы

"Две золотые награды завоевали украинские прыгуны в воду по итогам четвертого соревновательного дня на чемпионате Европы, который проходит в турецкой Анталии!", - отметили в НОК.

По данным комитета, украинский дуэт Ксении Бочек и Дианы Карнафель набрал 276.84 балла и опередил ближайших преследовательниц из Германии на 10.89 баллов.

Для Бочек и Карнафель это не только дебютные награды континентального первенства, но и дебютное выступление на взрослом Евро.

Заметим, что это первое "золото" Украины в этой дисциплине за 26 лет - предыдущий титул наши спортсменки завоевывали еще в 1999-м, когда на подиум поднимались Елена Жупина и Анна Сорокина.

"Алексей Середа - трехкратный чемпион Европы в прыжках с 10-метровой вышки", - отметили в НОК.

По их данным, набрав 468.65 баллов в финале одиночных прыжков с 10-метровой вышки, Середа опередил ближайшего конкурента немца Оли Рослера на 29.20 баллов и гарантировал себе победу.

Напомним, что украинец поднимался на подиум в этой дисциплине в 2019 (когда стал самым молодым чемпионом Европы в истории прыжков в воду) и 2022 годах. Для 19-летнего Алексея это 10 награда на континентальных первенствах.

Сейчас в активе украинской сборной три золотые награды, что позволяет занимать промежуточное первое общекомандное место.

Чемпионат Европы по прыжкам в воду продлится до 28 мая.