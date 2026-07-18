Впервые с 2013 года: в Средиземном море не осталось ни одного российского боевого корабля

По состоянию на 1 июля в Средиземном море не осталось ни одного российского боевого корабля.

По данным аналитиков, это первый подобный случай за последние 12 лет. Одной из главных причин стало решение Турции после начала полномасштабного вторжения России в Украину закрыть для военных кораблей воюющих стран проливы Босфор и Дарданеллы.

Анкара применила положения Конвенции Монтре, из-за чего Черноморский флот РФ лишился возможности свободно перебрасывать корабли между Черным и Средиземным морями.

Почему Россия потеряла позиции

Еще одним фактором стали события в Сирии. После смены власти в конце 2024 года Россия фактически утратила прежние возможности использовать пункт материально-технического обеспечения в Тартусе, который долгие годы оставался ключевой базой российского флота в регионе.

Кроме того, часть кораблей была направлена для выполнения других задач. В частности, отдельные суда сопровождают государственные и специальные корабли России в северной части Европы, включая районы у побережья Великобритании.

Когда ушли последние корабли

Последние российские корабли покинули Средиземное море в июне. Как сообщается, 4 июня спутники зафиксировали фрегат "Адмирал Касатонов" и танкер "Академик Пашин" в сирийском Тартусе.

Спустя несколько дней корабли посетили египетскую Александрию по случаю Дня России, затем были замечены у берегов Сардинии, а 22 июня прибыли в алжирский порт Оран. После этого они окончательно покинули акваторию Средиземного моря.

Что будет дальше

Эксперты считают, что отсутствие российского флота в регионе носит временный характер. Средиземное море остается важным маршрутом для выхода российских кораблей в Мировой океан, поэтому Москва, вероятно, продолжит искать новую точку базирования.

Одним из наиболее вероятных вариантов называют Судан. Ранее власти этой страны заявили, что не видят препятствий для ратификации соглашения с Россией о создании военно-морской базы на побережье Красного моря.