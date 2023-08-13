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Впервые за 20 лет: США подписали соглашение с Перу о безопасности воздушного пространства

Фото: США и Перу заключили договор о воздушной безопасности (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Перу объявили о соглашении по безопасности воздушного пространства с Соединенными Штатами Америки. Договор возрождает двусторонний пакт о сотрудничестве 20-летней давности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Правительство латиноамериканской страны отметило, что соглашение будет способствовать запрещению самолетов, принадлежащих наркогруппировкам, входить в воздушное пространство Перу. Министр обороны Перу подчеркнул, что усилия по перекрытию воздушного пространства согласно соглашению будут осуществляться нелетальными средствами.

Также, США будут оказывать перуанским военно-воздушным силам разведывательную и учебную поддержку. Это охватывает модернизацию двух десятков вертолетов и радиолокационного оборудования.

Следует отметить, что действие предварительного соглашения о воздушной безопасности между двумя странами было приостановлено два десятилетия назад после того, как ВВС Перу сбили по ошибке идентифицированный самолет, убив двух граждан США.

Экспрезиденты Перу в тюрьме

Власти Перу обвинили экс-президента Алехандро Толедо в получении 35 млн долларов взятки от бразильской строительной компании Odebrecht. Его экстрадировали из США. Прокуроры требуют 20 лет лишения свободы.

Он стал третьим главой государства, которого заключили в тюрьму. 77-летнего мужчину отправили на 18 месяцев досудебного заключения в заведение, в котором содержатся бывшие президенты Перу Альберто Фухимори и Педро Кастильо.

 

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ПеруСоединенные Штаты Америки