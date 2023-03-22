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Впервые за 20 лет. Население столицы Китая стало сокращаться

Фото: Население Пекина сократилось впервые с 2003 года (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

В Пекине, столице Китая, уровень смертности в 2022 году превысил уровень рождаемости. Впервые с 2003 года население города сократилось.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Уровень смертности в одном из наиболее населенных городов страны вырос до 5,72 смертей на 1000 человек, тогда как уровень рождаемости снизился до 5,67 родившихся на 1000 человек.

"Эти цифры ожидаемы, особенно для Пекина. Учитывая высокие затраты на жизнь и образование, уровень образования в городе, вполне нормально, что уровень рождаемости среди постоянных жителей низкий", - сказал Сюцзянь Пэн, старший научный сотрудник Центра политических исследований Университета Виктории в Австралии .

В начале декабря общенациональная отмена строгих ограничений по COVID-19 вызвала волну заражения и привела к большому количеству смертей. В прошлом году население Китая сократилось впервые за шесть десятилетий.

Ранее сообщалось, что Индия могла опередить Китай по численности населения.

Напомним, Китай планирует повышать пенсионный возраст, чтобы справиться с скорым старением населения страны.

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КитайлюдиПекин