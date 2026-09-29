Впервые за 100 лет без стали: в "Метинвесте" заявили об остановке выплавки из-за ударов РФ

Украинская металлургия оказалась в критическом состоянии. В сентябре была неделя, когда страна впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя офиса генерального директора Группы "Метинвест" Александра Водовиза во время "Форума экономической устойчивости" Forbes Ukraine.

По его словам, ситуация в металлургии катастрофическая.

"В сентябре была неделя, в течение которой Украина впервые за 100 лет не выплавила ни одной тонны стали. Разбиты абсолютно все заводы. Попадания были по несколько раз. Погибли многие люди. Сегодня мы остановлены", - сказал Водовиз.

Восстановление металлургии требует миллиардов долларов

В "Метинвесте" привели пример "Запорожстали": чтобы запустить одну доменную печь после повреждений от российских атак, нужно не менее 50 млн долларов. При этом стоимость самой печи оценивается примерно в 500 млн долларов.

В общем же, потребности в восстановлении украинской металлургии измеряются уже миллиардами долларов.

Читайте также: Четвертая атака за месяц: Россия снова обстреляла "Запорожсталь"

В настоящее время действующие государственные программы поддержки не соответствуют масштабу проблем крупной промышленности, говорит он: значительная часть инструментов рассчитана на малый и средний бизнес и предполагает значительно меньшие объемы финансирования, поэтому эти инструменты нужно менять.

От чего зависит запуск производства

"Ситуация в экономике чрезвычайная. Нельзя жить в чрезвычайной ситуации и принимать традиционные решения", - подчеркнул Водовиз.

По его словам, решение о возобновлении производства сейчас зависит от трех ключевых факторов:

интенсивности российских атак;

блокады портов;

условий доступа на рынок ЕС.

Отдельное давление создают CBAM и сокращенные квоты на импорт украинской стали в Евросоюз.

Читайте также: ЕС должен учесть условия войны: "Метинвест" призывает пересмотреть квоты на сталь

"Решение этих проблем даст ответ на то, мы прямо сейчас запускаемся или нет", - сказал Водовиз.

Нужен четкий план действий для большой промышленности

В то же время в "Метинвесте" подчеркнули, что большой бизнес ожидает от государства не прямых дотаций, а понятного плана действий.

"Мы не просим государство нас финансировать или давать гранты. Мы хотим работать на равных условиях. Например, у нас нет доступа к Ukraine Facility. Сегодня бизнесу важно, чтобы государство не создавало новых барьеров и не увеличивало налоговую нагрузку", - сказал руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест".

Главной проблемой, по словам Водовиза, остается отсутствие системной стратегии поддержки крупных промышленных компаний. В "Метинвесте" проанализировали около 15 государственных программ и инструментов финансирования, однако большинство из них не отвечают реальным потребностям крупного бизнеса.

В частности, компания подалась на программу "Точка опоры", которая компенсирует часть расходов на зарплаты во время простоя. Но общий бюджет этой программы составляет всего 1 млрд грн на всю страну, что для крупных промышленных работодателей недостаточно.

Читайте также: Миллионные убытки и угроза остановки: что может спасти украинскую металлургию от коллапса

Для сравнения, по словам заместителя министра экономики и окружающей среды Дарии Марчак, в 2026 году на программы Минэкономики вместе с прежними программами Минагрополитики предусмотрено около 45 млрд грн. В проекте бюджета на 2027 год заложено около 95 млрд грн, две трети из которых должен составить страховой фонд.

В то же время, Водовиз положительно оценил запуск программ страхования военных рисков: по его словам, само появление такого механизма может снижать стоимость страхования и логистики.

"Но главный запрос отрасли остается неизменным: государству нужен отдельный план для большой промышленности, который учтет масштабы разрушений, потребность в восстановлении производства, дорогостоящей логистике и ограниченном доступе к внешним рынкам", - подчеркнул руководитель офиса генерального директора Группы "Метинвест".