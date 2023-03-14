RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Упал сам". Россияне нафантазировали свою версию инцидента с дроном США над Черным морем

Фото: россияне нафантазировали свою версию инцидента с дроном США над Черным морем (УНИАН)
Автор: Иван Носальский

Россияне утверждают, что сегодня, 14 марта, американский дрон якобы не сталкивался с российским истребителем, а упал в Черное море сам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны РФ в Telegram.

В ведомстве страны-агрессора заявили, что американский беспилотник MQ-9 Reaper, находясь над акваторией Черного моря вблизи оккупированного Крыма, якобы летел с выключенными транспондерами и "нарушал границы воздушного пространства для "специальной военной операции".

После этого оккупанты решили поднять в воздух свои истребители из состава дежурных по ПВО сил.

"В результате резкого маневрирования в районе 9:30 (8:30 по киевскому времени - ред.) беспилотный летательный аппарат MQ-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Российские истребители бортовое вооружение не применяли, с беспилотным летательным аппаратом в контакт не вступали", - добавляют в российском Минобороны.

Напомним, сегодня, 14 марта, над Черным морем истребитель россиян Су-27 врезался в американский беспилотник MQ-9 Reaper. В результате этого дрон США был сбит.

Позже стало известно, что Госдеп США вызовет российского посла для того, чтобы выразить ему "решительные возражения".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиЧорне моредрониМинистерство обороны РФ