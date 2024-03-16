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Упала во двор. ГСЧС уничтожила полуторатонную авиабомбу РФ в Донецкой области (фото)

Фото: ГСЧС уничтожила полуторатонную авиабомбу РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Донецкой области спасатели обезвредили бомбу, упавшую на открытой территории в частном жилом секторе и не сдетонировавшую.

"Российскую полуторатонную авиабомбу ФАБ-1500 с модулем управления УПМК изъяли и уничтожили пиротехники ГСЧС в г. Селидово", - сообщили в службе.

Спасатели отметили, что при взрыве этого типа бомб обломки могут поразить на расстоянии до 500 м.

 

"Для того, чтобы обезопасить местное население во время проведения работ, работники ГСЧС совместно с сотрудниками Национальной полиции провели оповещение людей", - пояснили в службе.

Опасный боеприпас был изъят пиротехниками ГСЧС и уничтожен в специальном месте.

Напомним, недавно в Харькове обезвредили растяжку, найденную в водостоке на окружной дороге.

До этого РБК-Украина сообщало, что в прошлом году в Буче гражданский обнаружил российскую растяжку у себя в гараже. Тогда он в первый раз вернулся домой с начала введения военного положения в стране.

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