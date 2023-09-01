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Смертоносный "подарок" россиян. В Буче мужчина обнаружил в гараже растяжку

Пятница 01 сентября 2023 18:06
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Смертоносный "подарок" россиян. В Буче мужчина обнаружил в гараже растяжку Фото: Смертоносный "подарок" россиян. В Буче гражданский обнаружил в гараже растяжку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Буче гражданский обнаружил российскую растяжку у себя в гараже. Он впервые вернулся домой с начала введения военного положения в стране.

Об этом рассказывает начальник полиции Киевской области Андрей Небитов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

"Мы до сих пор находим в Киевской области смертоносные "подарки" оккупантов. К нам обратился гражданин, который увидел у себя в гараже гранату. Мужчина не был дома с начала военного положения", - пишет Небытов.

Смертоносный &quot;подарок&quot; россиян. В Буче мужчина обнаружил в гараже растяжку

Фото: Смертоносный "подарок" россиян. В Буче гражданский обнаружил в гараже растяжку (t.me/andrii_nebytov)

Как рассказал начальник полиции Киевской области, во время осмотра правоохранители обнаружили растяжку, которая была зажата между двумя пластиковыми вешалками. Позже специалисты изъяли находку.

Небытов призвал гражданских звонить по номеру "102" в случае обнаружения опасных предметов.

Зверства в Буче

Оккупация российскими военными Бучи сопровождалась похищениями, пытками, изнасилованиями, в том числе детей и мародерствами. Украина назвала события в городе геноцидом украинцев и призвала Международный уголовный суд расследовать это.

Власти террористической страны, в привычной для нее манере, отрицают любые правонарушения и называют доказательства "провокацией или постановлением".

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