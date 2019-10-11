Реприватизація "Укртелекому" і "Криворіжсталі" може злякати міжнародних інвесторів

Фото: Укртелеком (ukrtelecom.ua)

В ході приватизації "Криворіжсталі" і "Укртелекому" держскарбниця поповнилася на 24,2 і 10,6 млрд грн відповідно

Плани уряду залучити в Україну 50 млрд доларів інвестицій - у тому числі за допомогою масштабної приватизації великих і малих об'єктів держвласності - можуть не здійснитися, якщо продовжаться спроби реприватизувати найбільші підприємства, які вже давно змінили власника. У першу чергу це стосується таких гігантів, як "Укртелеком" і "Криворіжсталь", повідомляють "Українські новини" з посиланням на матеріал "Дзеркала тижня".

В матеріалі аналізуються успішні і провальні кейси з роздержавлення великих компаній. "Криворіжсталь" і "Укртелеком", в ході приватизації яких держскарбниця поповнилася 24,2 і 10,6 млрд грн відповідно, - показові вдалі приклади. Після зміни власника підприємства успішно розвиваються.

Наміри держави повернути їх собі згубно позначаться не тільки на них самих, але і на процесі подальшої приватизації, яка запланована на майбутній рік.

"Навіщо державі "Криворіжсталь" або "Укртелеком" і чи зможе вона, повернувши собі підприємство, стати його ефективним власником? Звідки в бюджеті знайдуться кошти на розвиток і модернізацію таких гігантів? Що отримає бюджет від підприємства в перші ж роки після можливої реприватизації і чи перекриють ці кошти витрачені ресурси?" - задається питаннями автор матеріалу.

Джерело нагадує, що повернення того ж "Укртелекому" у держвласність - це в першу чергу, повернення його нинішньому власникові 10,6 млрд грн, сплачених в ході приватизації.

На даний момент об'єктами приватизації в Україні цікавляться багато іноземні інвестори, однак вони обережні. Їх відштовхують непередбачуваність державних інституцій, незахищеність приватної власності, велике податкове навантаження при веденні бізнесу, корупція, недосконалість судової системи. І те, що всі ці фактори сьогодні активно нейтралізуються і ліквідуються новою владною командою, засвоїли і побачили ще не всі потенційні інвестори, йдеться в матеріалі.

Тому головне завдання - давати їм лише позитивні сигнали, демонструвати позитивні новації в дії (скорочення податкового тягаря, прозорість процедур, запровадження законодавчих норм, що захищають бізнес будь-якого масштабу). А реприватизація (наскільки виправданою вона б не здавалася всередині країни) виглядає як дуже поганий сигнал для міжнародного інвестиційного співтовариства: держава відбирає у бізнесу підприємство, яке перед цим саме ж йому і запропонував викупити. В такій атмосфері наївно розраховувати на приплив 50 млрд дол інвестицій за п'ять років, підсумовує видання.