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Реприватизація "Укртелекому" і "Криворіжсталі" може злякати міжнародних інвесторів

Новини » Економіка    11.10.2019 - 13:58
Реприватизація "Укртелекому" і "Криворіжсталі" може злякати міжнародних інвесторів
Фото: Укртелеком (ukrtelecom.ua)

В ході приватизації "Криворіжсталі" і "Укртелекому" держскарбниця поповнилася на 24,2 і 10,6 млрд грн відповідно

Плани уряду залучити в Україну 50 млрд доларів інвестицій - у тому числі за допомогою масштабної приватизації великих і малих об'єктів держвласності - можуть не здійснитися, якщо продовжаться спроби реприватизувати найбільші підприємства, які вже давно змінили власника. У першу чергу це стосується таких гігантів, як "Укртелеком" і "Криворіжсталь", повідомляють "Українські новини" з посиланням на матеріал "Дзеркала тижня".

В матеріалі аналізуються успішні і провальні кейси з роздержавлення великих компаній. "Криворіжсталь" і "Укртелеком", в ході приватизації яких держскарбниця поповнилася 24,2 і 10,6 млрд грн відповідно, - показові вдалі приклади. Після зміни власника підприємства успішно розвиваються.

Наміри держави повернути їх собі згубно позначаться не тільки на них самих, але і на процесі подальшої приватизації, яка запланована на майбутній рік.

"Навіщо державі "Криворіжсталь" або "Укртелеком" і чи зможе вона, повернувши собі підприємство, стати його ефективним власником? Звідки в бюджеті знайдуться кошти на розвиток і модернізацію таких гігантів? Що отримає бюджет від підприємства в перші ж роки після можливої реприватизації і чи перекриють ці кошти витрачені ресурси?" - задається питаннями автор матеріалу.

Джерело нагадує, що повернення того ж "Укртелекому" у держвласність - це в першу чергу, повернення його нинішньому власникові 10,6 млрд грн, сплачених в ході приватизації.

На даний момент об'єктами приватизації в Україні цікавляться багато іноземні інвестори, однак вони обережні. Їх відштовхують непередбачуваність державних інституцій, незахищеність приватної власності, велике податкове навантаження при веденні бізнесу, корупція, недосконалість судової системи. І те, що всі ці фактори сьогодні активно нейтралізуються і ліквідуються новою владною командою, засвоїли і побачили ще не всі потенційні інвестори, йдеться в матеріалі.

Тому головне завдання - давати їм лише позитивні сигнали, демонструвати позитивні новації в дії (скорочення податкового тягаря, прозорість процедур, запровадження законодавчих норм, що захищають бізнес будь-якого масштабу). А реприватизація (наскільки виправданою вона б не здавалася всередині країни) виглядає як дуже поганий сигнал для міжнародного інвестиційного співтовариства: держава відбирає у бізнесу підприємство, яке перед цим саме ж йому і запропонував викупити. В такій атмосфері наївно розраховувати на приплив 50 млрд дол інвестицій за п'ять років, підсумовує видання.

На підпис Зеленському передали скасування переліку заборонених до приватизації об'єктів Мінекономіки затвердило план приватизації перших 800 держпідприємств
Новини України КриворожстальУкртелекомприватизация
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