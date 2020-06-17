Повернення коштів за скасування пробного ЗНО: Кабмін ухвалив порядок

Кабінет міністрів схвалив порядок нарахування коштів за скасування пробного зовнішнього незалежного оцінювання. Повертати кошти будуть через відділення "ПриватБанку" найближчим часом.

Про це у ході засідання Кабміну сказав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Він зазначив, що учасники пробного ЗНО отримають повідомлення від банку з інформацією про зарахування коштів, якщо вони мають банківську картку, або про те, що картка з коштами чекає на них у найближчому відділенні "ПриватБанку".

"Наразі немає жодних підстав для скасування основної сесії ЗНО. Воно відбудеться за визначеним планом. Наші діти повинні мати рівнозначний доступ до освіти, і вони його матимуть", - підкреслив глава уряду.

Так, за участь у пробному ЗНО кожен учасник сплатив у середньому 145 гривень за кожен навчальний предмет. Виплати почнуть повертати з 1 липня.

Нагадаємо, Мінфін розробив механізм повернення коштів за пробне ЗНО, яке не відбулося у пунктах тестування у зв'язку з карантином.

Як писало РБК-Україна, через погіршення епідситуації в Україні пробне ЗНО скасували в школах, тестування можна буде пройти, не виходячи з дому.