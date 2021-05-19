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Повернення в'язниці за брехню в декларації: комітет ВР підтримав посилення відповідальності

Автор: Дмитро Левицький

Парламентський комітет з питань правоохоронної діяльності рекомендував народним депутатам схвалити законопроєкт №4651. Документ передбачає повернення тюремного ув'язнення за брехню в декларації.

Про це повідомила прес-служба партії "Слуга народу".

Перед другим читанням комітет вніс до тексту законопроекту декілька змін. Наприклад, депутати погодили правку, за якою брехня в декларації відноситься не до корупційних, а до правопорушень, пов’язаних з корупцією.

"Загалом текст законопроєкту залишився таким, за який проголосували у першому читанні. Щодо зауваження Венеційської комісії про переподачу чиновниками декларацій, цим має займатися профільний комітет - з питань антикорупційної політики", - додали в монобільшості.

Нагадаємо, у середині квітня парламент прийняв за основу законопроект про відновлення позбавлення волі за брехню у деклараціях. А нещодавно президент Володимир Зеленський закликав Раду якомога швидше ухвалити цей законопроект в цілому.

Як відомо, повернути позбавлення волі за брехню у деклараціях запропонував саме глава держави. Наприкінці січня Зеленський вніс до парламенту відповідний законопроект.

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