Повернення вболівальників на стадіони може перетворитися на катастрофу, - ВООЗ

У Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ) вважають, що повернення вболівальників на трибуни призведе до спалаху коронавірусу. Це не просто люди опиняться на стадіоні, вони будуть користуватися громадським транспортом, відвідувати бари і клуби.

Про це заявив директор ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Райан, передає Sportbusiness.

Зазначимо, в Україні дозволили вболівальникам заповнювати чверть місць на трибунах під час матчів чемпіонату країни.

"Уявіть собі всі проблеми, які у нас зараз є з нічними клубами і барами, і втисніть все це в чотири-п'ятигодинний захід, коли тисячі людей їдуть на одному і тому ж громадському транспорті до місця проведення заходу, беруть участь в соціальних аспектах. Це може мати катастрофічні наслідки", - сказав Раян.

Нагадаємо, в Україні почнуть поступово залучати глядачів на футбольні матчі, але з дотриманням певних вимог карантину, вимоги, зокрема, стосуватимуться заповнення секторів.

Повернення глядачів на футбольні матчі в Українській асоціації футболу очікували ще в червні.