RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Повертаються через 80 років. США направили в Європу десантну дивізію для підсилення НАТО

Фото: Повертаються через 80 років. США направили в Європу десантну дивізію для підсилення НАТО (nato.int)
Автор: Дмитро Браславський

США підсилює східні кордони НАТО, направляючи в ці регіони десантну дивізію, відому як "Клекотливі орли".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку сторінці Місії США при НАТО.

Після обіцянки міністра оборони США Ллойда Остіна, у ряд країн НАТО направляють додаткові війська. В Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину направлять 2400 солдатів 101-шої повітряно-десантної дивізії.

"Через 80 років повертається до Європи повітряно-десантна дивізія, відома як "Клекотливі орли". Це відбувається, щоб захистити східний фланг НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати наших противників", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін прибувши до Латвії та обговорював військову допомогу України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОСполучені Штати Америки