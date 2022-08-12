Повертаються через 80 років. США направили в Європу десантну дивізію для підсилення НАТО

США підсилює східні кордони НАТО, направляючи в ці регіони десантну дивізію, відому як "Клекотливі орли".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку сторінці Місії США при НАТО.
Після обіцянки міністра оборони США Ллойда Остіна, у ряд країн НАТО направляють додаткові війська. В Румунію, Болгарію, Угорщину та Словаччину направлять 2400 солдатів 101-шої повітряно-десантної дивізії.
"Через 80 років повертається до Європи повітряно-десантна дивізія, відома як "Клекотливі орли". Це відбувається, щоб захистити східний фланг НАТО, заспокоїти наших союзників і стримати наших противників", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що глава Пентагону Ллойд Остін прибувши до Латвії та обговорював військову допомогу України.
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