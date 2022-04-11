Повертатися в Київську область ще небезпечно, окупанти залишили багато пасток, - глава ОВА

Попри те, що Київську область звільнили від російських військових, повертатися додому місцевим жителям ще не рекомендують. Окупанти залишили багато розтяжок і пасток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.
"Тільки за цей тиждень знешкоджено близько 11 тисяч боєприпасів. Це і міни, що не розірвалися, і встановлені пастки, розтяжки. Дуже багато "сюрпризів" залишають нам росіяни в містах, звідки вони виходять. Це потрібно дуже ретельно перевіряти. Тільки після цього ми зможемо дати людям доступ до їх об'єктів", - заявив Павлюк.
Він також зазначив, що тих, хто буде повертатися в свої будинки, на блокпостах будуть пропускати, але влада не гарантує безпеку.
Павлюк радить не поспішати повертатися додому. Він також заявив, щоб не допустити мародерство і зберегти майно мирних жителів, було залучено близько 600 поліцейських з інших районів для цілодобового контролю.
Він додав, що в більшості випадків серед мародерів - місцеві жителі, які знають, хто поїхав. Вони намагаються заходити в чужі будинки, але поліція їх затримує.
Нагадаємо, британська розвідка повідомила про те, що в Бузовій під Києвом знайдена братська могила з мирними жителями.
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