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Повертатися в Київську область ще небезпечно, окупанти залишили багато пасток, - глава ОВА

Фото: Васильків після обстрілу російськими військовими (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

Попри те, що Київську область звільнили від російських військових, повертатися додому місцевим жителям ще не рекомендують. Окупанти залишили багато розтяжок і пасток.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Київської ОВА Олександра Павлюка в ефірі телемарафону.

"Тільки за цей тиждень знешкоджено близько 11 тисяч боєприпасів. Це і міни, що не розірвалися, і встановлені пастки, розтяжки. Дуже багато "сюрпризів" залишають нам росіяни в містах, звідки вони виходять. Це потрібно дуже ретельно перевіряти. Тільки після цього ми зможемо дати людям доступ до їх об'єктів", - заявив Павлюк.

Він також зазначив, що тих, хто буде повертатися в свої будинки, на блокпостах будуть пропускати, але влада не гарантує безпеку.

Павлюк радить не поспішати повертатися додому. Він також заявив, щоб не допустити мародерство і зберегти майно мирних жителів, було залучено близько 600 поліцейських з інших районів для цілодобового контролю.

Він додав, що в більшості випадків серед мародерів - місцеві жителі, які знають, хто поїхав. Вони намагаються заходити в чужі будинки, але поліція їх затримує.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила про те, що в Бузовій під Києвом знайдена братська могила з мирними жителями.

Ми також писали про те, що Кабінет Міністрів виділив перший мільярд гривень на відновлення звільнених територій.

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