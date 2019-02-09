Зросла кількість жертв обвалення будинку в Стамбулі

В результаті обвалу будинку загинуло 16 осіб

Министр внутренних дел Турции Сулемайн Сойлу заявил, что в результате обрушения здания в Стамбуле количество жертв возросло до 16 человек, после того как под завалами біло обнаружено еще несколько человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Sabah.

Сойлу рассказал, что жертвами оказались двое детей, среди которых однолетняя девочка. Также он заявил, что ночью были остановлены поисковые работы из-за существующего риска обрушения соседней квартиры.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате обрушения дома в Стамбуле возросло до 14. Местные власти сообщили, что в доме могло находится до 30 человек.

Как известно, в Стамбуле 6 февраля обвалился жилой дом. В нем официально значилось 14 квартир, в которых проживали 43 человека. Также в подвале дома располагалось ателье, в котором работали 25 человек. По последним данным, были спасены семь человек.

Также РБК-Украина опубликовало видео с места происшествия, на котором видно, как здание разрушается, после чего в воздух поднимается пыль, а прохожие начинают разбегаться.