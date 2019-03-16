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Зросла кількість жертв теракту в Новій Зеландії

Новини » Надзвичайні події    16.03.2019 - 04:34
Зросла кількість жертв теракту в Новій Зеландії
Фото: теракт у Новій Зеландії (twitter.com/UkrZaKordonom)

У новозеландському Крайчестерчі помер громадянин Саудівської Аравії

Кількість жертв нападу на мечеті міста Крайстчерч у Новій Зеландії  сягнула 50 осіб. Про це повідомив міністр закордонних справ Саудівської Аравії Ібрахім аль-Асаф, передає РБК-Україна з посиланням на агентство SPA.

У результаті стрілянини також постраждали 48 людей.

Уточнюється, що в лікарні помер підданий Саудівської Аравії.

"Один проходить лікування, а інший перейшов на милість Аллаха в п'ятницю ввечері", - повідомив саудівський глава МЗС.

Нагадаємо, 15 березня озброєна група влаштувала стрілянину в мечетях міста Крайстчерч в Новій Зеландії. Водночас поліція знешкодила кілька саморобних бомб, виявлених після теракту у двох мечетях в Крайстчерчі.

У справі про теракт у Новій Зеландії поліція затримала трьох людей, хоча спочатку повідомлялося про чотирьох затриманих, і вже висунула звинувачення першому підозрюваному.

За даними поліції, одним зі стрілків був 28-річний австралієць Брентон Таррант. Перед нападом він опублікував у мережі маніфест, в якому пояснив свої мотиви расовими причинами і назвав стрілянину терористичною атакою.

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