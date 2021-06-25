RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зросла кількість жертв і зниклих безвісти обвалення багатоповерхівки в Маямі

Автор: Дмитрий Кузнецов

Влада Маямі (штат Флорида) підтвердила загибель 4 людей в результаті обвалення 12-поверхового житлового будинку, доля ще 159 залишається невідомою. Розбори завалів та пошуково-рятувальна операція триває.

Про це на прес-конференції повідомила глава округу Маямі -Дейд Даніелла Лавін Кава.

За її словами, відома доля 120 осіб, з якими все гаразд. "На жаль, кількість людей, чия доля залишається невідомою, зросла за ніч до 159", - додала вона.

Глава округу додала, що підтверджена загибель чотирьох осіб. Вона також зазначила, що розбір завалів і рятувальна операція триває. "Співробітники екстрених служб у разі необхідності поки використовують тільки легку техніку", - уточнила Кава.

"Ми використовуємо собак і сонари, щоб виявити людей під завалами", - сказала вона.

Нагадаємо, в ніч на 24 червня багатоповерховий житловий будинок обрушився в передмісті Маямі. Президент США Джо Байден оголосив про режим надзвичайної ситуації у Флориді.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати АмерикиЖертвыобвалдом