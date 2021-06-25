Зросла кількість жертв і зниклих безвісти обвалення багатоповерхівки в Маямі

Влада Маямі (штат Флорида) підтвердила загибель 4 людей в результаті обвалення 12-поверхового житлового будинку , доля ще 159 залишається невідомою. Розбори завалів та пошуково-рятувальна операція триває.

Про це на прес-конференції повідомила глава округу Маямі -Дейд Даніелла Лавін Кава .

За її словами, відома доля 120 осіб, з якими все гаразд. "На жаль, кількість людей, чия доля залишається невідомою, зросла за ніч до 159", - додала вона.

Глава округу додала, що підтверджена загибель чотирьох осіб. Вона також зазначила, що розбір завалів і рятувальна операція триває. "Співробітники екстрених служб у разі необхідності поки використовують тільки легку техніку", - уточнила Кава.

"Ми використовуємо собак і сонари, щоб виявити людей під завалами", - сказала вона.