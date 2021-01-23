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У Карпатах випав майже метр снігу

Карпати, Субота 23 січня 2021 15:01
У Карпатах випав майже метр снігу
Фото: сніг у горах (freepik.com)
Автор: Дмитро Левицький

Станом на сьогодні, 23 січня, в Карпатах висота снігового покриву досягає 90 сантиметрів. Найбільше снігу насипало на сніголавинній станції Пожежевська.

Про це повідомив Український гідрометцентр у Facebook.

На станції Пожежевська висота снігового покриву становить 27-90 сантиметрів, сніг старий, злежаний та добре закріплений.

Близько півметра снігу насипало на станції Плай. Там спостерігається південно-західний вітер до 20 метрів на секунду та зливовий дощ. Сніг старий, вологий та помірно закріплений.

На сніголавинному посту Драгобрат висота снігового покриву становить 59 сантиметрів. На всіх станціях температура повітря вище нуля - коливається від +0,6 до +4,2 градусів.

Нагадаємо, українців закликали утриматися від походів в гори на вихідних, оскільки в Карпатах випало багато снігу. Крім того, на високогір'ї прогнозували сильний сніг та хуртовини.

Додамо, цього тижня в Карпатах шукали заблукалого киянина. Турист заблукав в горах, коли катався на лижах.

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