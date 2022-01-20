ru ua
Чт, 20 січня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Можливості Росії щодо застосування військової сили скоротилися до годин, - міноборони Литви

Новость на русском →
Литва, Четвер 20 січня 2022 15:38
Можливості Росії щодо застосування військової сили скоротилися до годин, - міноборони Литви Фото: російська армія здатна залучити свої сили за декілька годин (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Росія здатна залучити свої сили для військових дій лише протягом кількох годин. Він припускає, що РФ може здійснити новий наступ на Україну, аби "активізувати переговори" із Заходом.

Про це повідомляє РБК-Україна посиланням на LRT.

"Наразі цей час (на залучення військових сил РФ - ред.) мінімальний. Цей час настає тоді, коли спостерігаються конкретні приготування, такі як атака, застосування сили. Якщо минулого року ми могли це спостерігати це протягом місяця, то тепер все скоротилося до годин", - розповів Анушаускас.

За його словами, рішення про застосування збройних сил у Росії не потребує узгодження протягом тривалого часу, а під час навчань "Захід-2021" (які РФ проводила разом із Білоруссю) останніми роками практикується масштабна передислокація та зосередження військових частин.

"Наш історичний досвід, європейський історичний досвід показує, що "знижки" агресорам ніколи не зупиняли їх дії. І я думаю, що таке може статися і зараз - якщо буде зроблено дуже багато знижок (Росії - ред.), це лише активізує агресора", - зазначив Анушаускас.

Він наголосив, що подальша військова ескалація РФ проти України цілком ймовірна.

"Росія буде тиснути максимально, використовувати всі засоби, я думаю, що найближчим часом вона активізує військові елементи проти України, щоб переговори були більш сприятливими. Це практика агресорів, це не новина в історії", - резюмував Анушаускас.

Нагадаємо, за даними Міністерства оборони України, РФ сторона розмістила поблизу українських кордонів понад 127 000 військових.

Зазначимо, президент США Джо Байден допустив, що Росія вторгнеться в Україну.

Разом з тим, президент Володимир Зеленський закликав США терміново ввести санкції проти Росії. Оскільки після вторгнення в Україну вони не матимуть жодного сенсу.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війська РФ Вторгнення Росії до України
NEWS
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
Молдова ввела надзвичайний стан після погроз "Газпрому"
DAILY
Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Встигнути до весни. Чому Росія поспішає закінчити переговори із Заходом