Можливості Росії щодо застосування військової сили скоротилися до годин, - міноборони Литви

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що Росія здатна залучити свої сили для військових дій лише протягом кількох годин. Він припускає, що РФ може здійснити новий наступ на Україну, аби "активізувати переговори" із Заходом.

"Наразі цей час (на залучення військових сил РФ - ред.) мінімальний. Цей час настає тоді, коли спостерігаються конкретні приготування, такі як атака, застосування сили. Якщо минулого року ми могли це спостерігати це протягом місяця, то тепер все скоротилося до годин", - розповів Анушаускас.

За його словами, рішення про застосування збройних сил у Росії не потребує узгодження протягом тривалого часу, а під час навчань "Захід-2021" (які РФ проводила разом із Білоруссю) останніми роками практикується масштабна передислокація та зосередження військових частин.

"Наш історичний досвід, європейський історичний досвід показує, що "знижки" агресорам ніколи не зупиняли їх дії. І я думаю, що таке може статися і зараз - якщо буде зроблено дуже багато знижок (Росії - ред.), це лише активізує агресора", - зазначив Анушаускас.

Він наголосив, що подальша військова ескалація РФ проти України цілком ймовірна.

"Росія буде тиснути максимально, використовувати всі засоби, я думаю, що найближчим часом вона активізує військові елементи проти України, щоб переговори були більш сприятливими. Це практика агресорів, це не новина в історії", - резюмував Анушаускас.