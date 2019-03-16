Імовірного організатора теракту в Новій Зеландії залишили під вартою

Фото: місце теракту в Новій Зеландії (twitter com SirJadeja)

За причетність до теракту в Новій Зеландії заарештували Брентона Тарранта

Окружний суд Крайстчерча залишив імовірного організатора теракту в Новій Зеландії Брентона Тарранта під вартою. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на New Zealand Herald.

Повідомляється, що Таррант залишиться під вартою до 5 квітня. На суді в Крайстчерчі суддя зачитав йому звинувачення у вбивстві щонайменше однієї людини. Зазначимо, Таррант знімав розстріл в мечеті на відео і транслював у прямому ефірі в Facebook.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у справі про теракт в Новій Зеландії поліція затримала трьох осіб. Спочатку повідомлялося про затримання чотирьох, проте пізніше одного відпустили після того, як з'ясувалося, що чоловік хотів взяти участь у поліцейській спецоперації.

Теракт у Новій Зеландії стався 15 березня. У Крайстчерчі невідомі влаштували стрілянину в мечетях Аль-Нур і Лінвуд, в результаті чого, за останніми даними, загинули 50 осіб. Ще десятки віруючих отримали поранення. Після теракту тривають перевірки, а поруч з мечетями також було виявлено багато вогнепальної зброї.