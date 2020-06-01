Можливо трохи раніше: Криклій повідомив терміни відновлення авіасполучення

В Україні з 15 червня буде відновлено міжнародне і внутрішнє регулярне авіасполучення. Останнє, за словами міністра інфраструктури Владислава Криклія, може відновитись раніше.

Про це Владислав Криклій повідомив в ефірі "Сніданку 1+1".

Як він повідомив, українці зможуть літати по Україні та за її межами вже з 15 червня, а внутрішнє регулярне авіасполучення може бути відновлено й раніше вказаної дати.

"Можливо внутрішнє (авіасполучення - ред.) трохи раніше. Зараз теж над цим працюємо", - сказав Криклій.

Він також додав, що міжнародне авіасполучення з іншими країнами відновлюватимуть за двома умовами. Перша - якщо країни відкривають кордони для українців. Друга - епідеміологічна ситуація в країні.

Крім того, інформація про відновлення авіасполучення на найбільш популярні туристичні напрямки для українців буде надана протягом тижня. Зокрема, йдеться про Туреччину, Грецію, Кіпр та Грузію.

Зазначимо, на один переліт вам може знадобитися кілька масок, оскільки їх необхідно буде змінювати кожні 4 години. Маски мають бути доступними для продажу у аеропортах.

Нагадаємо, від сьогодні Україна перейшла на третій етап послаблення карантину.

Також раніше РБК-Україна повідомляло, що Греція відкриває свої кордони для 29 країн, однак України серед них немає.

Крім того, в Україні можуть відновити авіасполучення з Австрією після 23 червня.