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Контакти високого ризику. У МОЗ розповіли, як відслідковуватимуть передачу COVID

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Київ, Вівторок 08 лютого 2022 10:00
Контакти високого ризику. У МОЗ розповіли, як відслідковуватимуть передачу COVID Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як відслідковуватимуть передачу коронавірусу. Правила трохи змінили.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.

"В умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання", - повідомив він.

Контактами високого ризику вважатимуть:

  • членів сім'ї інфікованого,
  • вразливих контактних осіб за станом здоров’я,
  • осіб, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, наприклад лікарнях та установах довготривалого догляду.

Нагадаємо, в Україні зафіксували більше 34 тисяч нових заражень та 255 смертей за добу.

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Віктор Ляшко Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України
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