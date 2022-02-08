Контакти високого ризику. У МОЗ розповіли, як відслідковуватимуть передачу COVID
Фото: голова МОЗ Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, як відслідковуватимуть передачу коронавірусу. Правила трохи змінили.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг міністра.
"В умовах "червоного" рівня епідемічної небезпеки тепер будуть відстежуватися лише контакти високого ризику інфікування та тяжких наслідків захворювання", - повідомив він.
Контактами високого ризику вважатимуть:
- членів сім'ї інфікованого,
- вразливих контактних осіб за станом здоров’я,
- осіб, які перебувають у закритих приміщеннях із високим ступенем ризику, наприклад лікарнях та установах довготривалого догляду.
Нагадаємо, в Україні зафіксували більше 34 тисяч нових заражень та 255 смертей за добу.