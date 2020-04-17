Зеленський не очікує на спалах недовіри до влади

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

За його словами, довіра до нього вища, ніж була перед виборами рік тому

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не очікує на спалах недовіри до влади найближчим часом. Про це він сказав в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Він наголосив, що зараз довіра українців до нього більша, ніж була перед першим туром президентських виборів.

"Я не думаю, що у нас буде спалах недовіри, не знаю, до мене чи до влади в цілому. Я не думаю про рейтинги. Чесно кажучи. Зовсім. Я не думаю, що можу про це говорити… Але якщо казати відверто про довіру до лідера, зараз бачимо, що довіра до мене, вона достатньо висока. Це 55-56%. Тобто це довіра вища, ніж була у мене після першого туру (виборів, - ред.). Набагато більше", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, дані опитування КМІС, оприлюднені 14 квітня, свідчать, що у квітні 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставляться 44% тих, хто знає політика, нейтрально - 31%, негативно - 25%. У порівнянні з попередніми опитуваннями ставлення до Зеленського погіршилося.

РБК-Україна писало, що за даними опитування КМІС, в кінці березня 2020 року до президента Володимира Зеленського позитивно ставилися 46% тих українців, хто знає політика, нейтрально - 33%, негативно - 21%.