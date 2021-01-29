Поблизу Відня через вибух обвалився житловий будинок, є постраждалі

Фото: вибух в житловому будинку (kurier.at)

Сьогодні вранці у передмісті Відня (Австрія) в одному з житлових будинків стався потужний вибух, який призвів до обвалу конструкції. У результаті інциденту травми отримали щонайменше троє людей.

Про це повідомляє Kurier.

Як повідомляється, вибух стався у будинку в місті Лангенцерсдорф. Туди одразу були направлені кілька пожежних бригад, два рятувальні гелікоптери та сім автомобілів швидкої допомоги. Правоохоронці провели евакуацію з будинків поблизу через пожежу, яка спалахнула після вибуху.

Наразі відомо про двох легко поранених внаслідок вибуху, ще в одної людини - важкі травми. Також тривають пошуки восьми людей, які мешкали в будинку.

За повідомленням Державного управління кримінальної поліції Нижньої Австрії, наразі слідчі припускають вибух газу на верхньому поверсі близько 7.30 ранку.

Фото: вибух в житловому будинку (kurier.at)

Нагадаємо, 20 січня в центрі Мадрида прогримів потужний вибух. Очевидці одразу ж поширили в соцмережах відео з наслідками вибуху. На відеороликах можна було побачити засипану уламками вулицю і пошкоджену будівлю. Тоді постраждало 11 осіб.