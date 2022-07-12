Біля гирла Дунаю утворився затор з кораблів. Багато йде в Ізмаїл

Після того, як по Дунаю почали прибувати іноземні судна за зерном, біля гирла утворився затор.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані сервісу marinetraffic.
Станом на 19:00 в заторі стоять кілька десятків кораблів. За даними сервісу, багато з них йдуть до Ізмаїла та Рені.
Фото: затор з кораблів біля гирла Дунаю (marinetraffic.com)
Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Військово-морські сили України почали супроводжувати іноземні кораблі, які вивозять українську аграрну продукцію. Напередодні перші вісім суден прибули в порти.
Україна змушена експортувати зерно через річкові порти на Дунаї, оскільки чорноморські продовжують блокуватися російським флотом. ООН вважає, що Дунайського коридору недостатньо, щоб запобігти світовому голоду.
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