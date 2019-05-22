Біля президентського палацу в Сомалі вибухнуло авто

У столиці Сомалі Могадішо біля палацу президента вибухнув начинений вибухівкою автомобіль, в результаті чого загинув один чоловік, ще один отримав поранення. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mogadishu Update Twitter.

Також повідомляється, що в районі вибуху чутні постріли.

"Сильний вибух стався перед президентським палацом в Могадішо, коли злетів у повітря автомобіль, начинений вибухівкою. Поранений один депутат, а його охоронець загинув", - йдеться в повідомленні.

Поки жодне з угрупувань не взяла на себе відповідальності за цей інцидент. Деталі події з'ясовуються.

Зазначимо, аль-Шабааб"

BREAKING: Loud explosion said to be car bomb just heard in the area of #Somalia's presidential palace in #Mogadishu, cloud smoke can be seen over the sky. - More Soonpic.twitter.com/hJydpAAUFh — Mogadishu Update (@Magdashi3) 22 травня 2019 р.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в кінці березня цього року щонайменше десять осіб загинули в результаті вибуху транспортного засобу біля ресторану в столиці Сомалі Могадішо. Також щонайменше 16 осіб були госпіталізовані.

Крім того, бойовики "аль-Шабааб" намагалися захопити будівлю уряд в Могадішо. В результаті нападу бойовиків, якому передував вибух терориста-смертника загинули щонайменше 15 осіб. Серед жертв нападу заступник міністра праці Цукор Ібрагім Абдала і правоохоронці.