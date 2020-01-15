Біля Ocean Plaza замінили трубопровід після прориву

"Київтеплоенерго" завершило ліквідацію пошкодження трубопроводу біля ТРЦ Ocean Plaza. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу "Київтеплоенерго".

Зазначається, що аварійні бригади завершили ремонтні роботи з усунення пошкодження магістрального трубопроводу о 4:15.

Було здійснено розриття місця пошкодження, демонтаж пошкодженого трубопроводу, виконано роботи з гідроізоляції та укрупнення вузлів трубопроводів, замінено усю ділянку пошкодженого трубопроводу довжиною 23м на проїжджій частині.

Сьогодні розпочнуться роботи з відновлення асфальтного покриття.

РБК-Україна писало, що ввечері 13 грудня в Києві відбувся прорив труби з гарячою водою біля ТРЦ Ocean Plaza. Прорвало тепломережу, в результаті чого сталося підмивання асфальту. В результаті події постраждали 10 осіб, з яких 5 досі в лікарні.

Згодом стало відомо, що прорив тепломагістралі біля торгово-розважального центру Ocean Plaza у Києві стався тому, що вона відпрацювала нормативний термін експлуатації. Відкрито кримінальну справу.